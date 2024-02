Neue Zahlen zum Burnout Was tun, um das Ausbrennen zu verhindern?

In manchen Fällen kann Urlaub sogar schädlich sein. So rät die Stiftung Deutsche Depressionshilfe dringend davon ab, mit einer depressiven Erkrankung – die sich hinter schweren Fällen von Burnout oft verbirgt – in den Urlaub zu fahren. Denn eine Depression lässt sich durch Urlaub nicht heilen – und wird in einer fremden Umgebung oft noch als schlimmer erlebt. Spätestens in diesen Fällen ist es auch mit Stressmanagement und Anpassungen im Beruf nicht mehr getan.