Neuer Job auf C-Ebene Darum brauchen Unternehmen einen CISO

Entscheidend ist für Tschersich, dass ein Unternehmen die IT- und Cybersicherheit ernst nimmt. Das sei immer noch nicht flächendeckend der Fall, attestiert der Telekom-Manager. Dabei gehe es in 80 bis 90 Prozent der sicherheitsrelevanten Fragen um einfachste Prozesse, angefangen bei der Frage, wie schnell ein Sicherheitsupdate installiert wird. „Ist das in Stunden erledigt, gut. In Tagen, okay. In Wochen, nicht gut. In Monaten – definitiv zu spät“, gibt Tschersich ein Beispiel.