Neuer Job auf C-Ebene Darum brauchen Unternehmen einen CISO

„Wer keine Verantwortlichkeit für IT-Sicherheit hat, muss sich nicht wundern, auch keine IT-Sicherheit zu haben.“ Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs, wird nicht müde, das zu betonen. Seiner Ansicht nach handeln viele Unternehmen immer noch irrational, wenn es um Cyberabwehr geht: „Es herrscht große Angst vor Angriffen, es wird aber nicht systematisch oder sogar gezielt der Schutz erhöht“, stellt der Experte fest. Was in solchen leicht verwundbaren Firmen meist fehlen dürfte? Ein sogenannter CISO.



Der Chief Information Security Officer ist der oberste Verantwortliche für IT- und Cybersicherheit in einem Unternehmen. In den USA ist dieser Posten auf der Führungsebene weit verbreitet. Hierzulande ist er bisher eher die Ausnahme. „Auch bei Unternehmen, die Angriffen zum Opfer gefallen sind, herrscht nicht selten die Idee vor, man könne nun weitermachen wie bisher, statt aus den Fehlern der Vergangenheit endlich zu lernen“, kritisiert Neumann.