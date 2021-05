Neues Format WiWo Coach: Das sind unsere Experten für Ihre Karrierefragen

Mit der Wahl des Studiums und des ersten Jobs ist die Karriereplanung aber noch lange nicht beendet. Viele wollen die Karriereleiter noch weiter erklimmen. Doch wie stellt man das am besten an? Worauf sollte man sich fokussieren? Darf man sich bei Vorgesetzten anbiedern? Was wenn man seinen Vorgesetzten nicht mag? Ist eine steile Karriere nur in einem großen Konzern oder auch in einem kleinen Familienbetrieb möglich? Rat gibt hier Felicitas von Elverfeldt. Die Diplom-Psychologin ist Inhaberin von Elverfeldt Coaching und arbeitet seit 1995 als Business Coach für Führungskräfte aus Unternehmen und für Privatpersonen.



Neben Fragen rund um die Karriereplanung widmet sich von Elverfeldt bei WiWo Coach aber auch dem Thema Konfliktmanagement. Denn wo viele Menschen zusammenarbeiten und viel Zeit miteinander verbringen, dabei unterschiedliche Ansichten vertreten und individuelle Ziele verfolgen, kriselt es häufiger.