Neues Jahr, neues Glück Wie Sie Ihre Ziele klüger setzen – und erreichen

Die Logik dahinter beschreiben sie so: Das alte Ich hat es im Jahr 2019 zwar nicht geschafft, abzunehmen, aber dieser Fehlschlag liegt nun in der Vergangenheit. Das neue Jahr ist so gesehen ein unbeschriebenes Blatt. Man startet bei null und der alte Misserfolg drückt die Motivation nicht mehr. Damit dieser Effekt nicht nach wenigen Wochen wieder verpufft, empfehlen die Forscher einen Trick. In einigen Experimenten konnten sie nämlich nachweisen, dass nicht nur das neue Jahr einen neuen Start verspricht, sondern auch andere Tage, wie der erste eines Monats, der Beginn eines neuen Semesters oder einer Jahreszeit, oder auch der eigene Geburtstag. Wer diese Daten bewusst zum Anlass nimmt, alte Misserfolge zurückzulassen und sich neue Ziele zu setzen, geht diese motivierter an.