New Work So finden Sie den richtigen Coworking-Space

Wann will man arbeiten?

Beim Coworking ist es schnell wie beim Fitnessstudio: Trotz aller guten Vorsätze lohnt sich die Mitgliedschaft nicht. Da kann es besser sein, das Angebot erst einmal tageweise auszuprobieren. Ebenfalls zu beachten sind die Regeln zum Zugang. Coworking-Spaces sind meist zu regulären Geschäftszeiten geöffnet, also spätabends und am Wochenende geschlossen. Manchmal können Mieter gegen Aufpreis das Angebot rund um die Uhr nutzen.