Auch in den Duden hat „New Work (das oder die)“ mittlerweile Einzug gehalten. Allerdings als eine Art Telearbeit. Gablers Wirtschaftslexikon zeigt beim Suchbegriff „New Work“ als Treffer „New Economy“ an, als eine Bezeichnung für junge, innovative Branchen wie Halbleiter, Biotechnologie oder Mikroelektronik. Im weiteren Sinne wird die „neue Ökonomie“ aber auch als eine grundlegende Veränderung der Wirtschaft durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien über alle Branchen hinweg definiert.



Apropos „Treffer“: Natürlich habe ich auch gegoogelt. Was liegt näher, wo New Work auch gern mit bunten Google-Büros und Google-ianern gleichgesetzt wird. Denn zumindest in den Anfängen durften die Mitarbeiter einmal pro Woche tun und lassen, was sie wirklich, wirklich wollten – und haben damit viele tatsächlich innovative Produkte und Dienstleistungen hervorgebracht. 17.000.000.000 Ergebnisse spuckt die Maschine mir aus, allein für den deutschsprachigen Raum. Die Wiki-Community hingegen fasst sich unter dem Stichwort „New Work“ ungewohnt kurz (Stand: 3.12.2019): 1. New Work SE ist der Betreiber von XING. 2. Frithjof Bergmann ist der Begründer der New Work-Bewegung (siehe Frithjof Bergmann#New Work)