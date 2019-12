Der Unternehmensberater sagt New Work und verkauft seinen Kunden digitale Geschäftsmodelle. Coaches und Psychologen verstehen unter New Work die intrinsische Motivation und bieten Trainings an. Der Büromöbelhersteller nutzt New Work als Synonym für Telefonkabinen, Lärmschutzwände und Sitzecken. Der Abteilungsleiter sagt New Work und meint: Arbeitsmethoden zur Effizienzsteigerung wie Scrum. Die Recruiterin meint Fachkräftemangel und wirbt mit Sabbaticals während ihr HR-Chef vielleicht denkt: Homeoffice einmal pro Woche ist grad noch so okay. Die jungen Talente wiederum wollen Arbeit auf Augenhöhe und eine authentische Führung. Und ja, auch Freiräume, um Beruf und Privatleben sinnvoll miteinander vereinbaren zu können.