New Work So finden Sie den richtigen Coworking-Space

Mit der wachsenden Nachfrage wächst auch die Marktmacht der Coworking-Anbieter. Früher sind sie auf Flächen ausgewichen, die herkömmliche Gewerbetreibende verschmäht haben. Klassisches Beispiel: Die renovierungsbedürftige Industrieetage in einem Berliner Hinterhof. Mittlerweile aber konkurriert Coworking in Metropolen um die Filetstücke des ohnehin umkämpften Immobilienmarktes. Der Anbieter WeWork wurde 2018 nach eigenen Angaben zum größten privatwirtschaftlichen Mieter von Büroflächen in London und Manhattan. „Damit liegen wir vor den vier Bankenriesen, die den gewerblichen Immobilienmarkt seit Jahren dominiert haben“, beschrieb WeWork seinen Status in New York.