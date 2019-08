New Work So gelingt der Wechsel ins Homeoffice

Manchmal kommen Beschäftigte unverhofft zur Heimarbeit. Ein Beispiel? Die Beiersdorf AG rechnete zum Beginn des G20-Gipfels am Hamburger Hauptsitz mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Deshalb schickte das Unternehmen die rund 2500 Beschäftigten – vom Vorstand bis zur Servicekraft – im Juli 2017 geschlossen ins Homeoffice. Beiersdorf nutzte den Anlass als Großexperiment für flexibles Arbeiten. „Mit einem Homeoffice-Tag für jeden wollen wir erstmals auf breiter Front Erfahrungen sammeln. Auch für Funktionen, die bislang eher an den Schreibtisch in der Firma gebunden sind“, kündigte der Konzern damals an. Das Projekt wurde den Angaben zufolge Monate vorher in Absprache zwischen Mitarbeitern und Führungskräften vorbereitet.