New Work So finden Sie den richtigen Coworking-Space

Start-ups finden in Coworking-Spaces eine natürliche Heimat. Insbesondere am Anfang ist vielleicht noch nicht klar, ob das Vorhaben gelingen wird. Da ist Coworking eine gute, da flexible Alternative zum womöglich langfristig bindenden Mietvertrag. Letzteren muss ein Gründer auch erst einmal bekommen, geschweige denn in einer prestigeträchtigen Lage, wie ihn vielleicht ein großes Coworking-Projekt bieten kann.