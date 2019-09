New Work Zwischen Aktionismus und Absurditäten

Und was sind dann Ihre Impulse für eine neue Arbeitswelt mit zufriedenen Mitarbeitern?

Lucas Sauberschwarz: Nach dem Motto „Reflexion statt Reflex“ ist es uns wichtig, mit unseren Aktivitäten zunächst einmal ein Bewusstsein für diese Absurditäten zu schaffen. Wir wollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dazu einladen, ihre Verhaltensweisen zu hinterfragen, um auf dieser Basis die Voraussetzungen für „gute Arbeit“ zu schaffen. Eine Lösung könnte beispielsweise sein, an der Haltung der Führungskräfte zu arbeiten, statt von heute auf morgen Hierarchien abzubauen. Oder allen Mitarbeitern tatsächlich mehr Selbstbestimmungsmöglichkeit in ihrer täglichen Arbeit zu geben, statt künstlich Motivationsprogramme aufzusetzen oder ausgewählte Mitarbeiter in Hubs einzusetzen. Ein gutes Beispiel ist auch das gängige Recruiting: Meist wird nur darauf geschaut, was Mitarbeiter in der Vergangenheit gemacht haben – und nicht darauf, was sie können und in Zukunft wollen.