Nicht immer nur Homeoffice Es ist keine Zumutung, auch mal ins Büro zu kommen!

Beim Sport kommen nicht nur die Körper, sondern auch die Gedanken in Bewegung. Vor der Arbeit eine halbe Stunde aufs Rudergerät, in der Mittagspause mit Kollegen an die Tischtennisplatte oder nach Feierabend noch eine Yogastunde – all das kann nicht nur dabei helfen, dass Mitarbeiter gesund bleiben. Wer gemeinsam schwitzt, versteht sich danach besser und entwickelt meist bessere Ideen als in einem schnöden Meetingraum. Eine wichtige Sache, die Firmen dazu allerdings beachten sollten: Gemeinsame Duschen sind im Fitnessstudio zwar gang und gäbe, nach dem Sport bei der Arbeit will aber niemand mit den Chef unter die gleiche Dusche.

Bild: Getty Images