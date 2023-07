Nur kein Wasser aus der Flasche! Was es für einen erfolgreichen Tag im Homeoffice braucht

Zwei von drei Unternehmen, so ergab kürzlich eine Umfrage des Münchner ifo-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Personaldienstleister Randstad, ermöglichen ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Arbeit im Homeoffice. Eine gute Nachricht? Nun, zumindest wenn die Angestellten wissen, was es bei der Arbeit am heimischen Schreibtisch zu beachten gilt. Denn spätestens, wenn die Technik streikt, die Augen schmerzen und die Mittagspause mal wieder ausgefallen ist, weil kein Kollege in der Tür stand und gefragt hat: Gehen wir in die Kantine? – spätestens dann weiß man: Es braucht einen Plan. Der gelungene Start in den Homeoffice-Tag beginnt darum bereits mit dem Klingeln des Weckers.