Nur noch kurz Mails checken So schnell verstößt Homeoffice gegen den Arbeitsschutz

Wie oft in Deutschland tatsächlich Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz geahndet werden, dazu lagen dem BAuA-Experten Brenscheidt keine Zahlen vor. Er verwies auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zum Arbeitsschutz im Januar 2019. Demnach wurden 2017 bundesweit (mit Ausnahme von Baden-Württemberg) rund 352.000 Beanstandungen der Arbeitsschutzbehörden der Länder registriert. Das waren fast halb so viel wie noch 2007. Im Durchschnitt lagen knapp 23 Jahre zwischen zwei Kontrollen in einer Betriebsstätte.