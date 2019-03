Nur noch kurz Mails checken So schnell verstößt Homeoffice gegen den Arbeitsschutz

Kann das bisschen Arbeit Sünde sein? Für viele Berufstätige ist es völlig normal, im Feierabend noch berufliche E-Mails zu lesen oder der Vorgesetzten per Chat eine Info nachzureichen. Was da so nebenbei erledigt ist, verletzt aber schnell ebenso beiläufig geltendes Recht. Das Arbeitszeitgesetz schreibt generell einen Acht-Stunden-Tag und dazwischen elf Stunden Ruhezeit vor. Konkret heißt das: Wer um 23 Uhr noch E-Mails checkt und vor 10 Uhr am nächsten Tag wieder die Arbeit aufnimmt, verstößt gegen das Gesetz. Insbesondere das Homeoffice wird so schnell zum Tatort. Auch hier schützt Unwissenheit vor Strafe nicht. Aber wie lassen sich Homeoffice und Arbeitsschutz am besten vereinbaren?