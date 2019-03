Nur noch kurz Mails checken So schnell verstößt Homeoffice gegen den Arbeitsschutz

1. Vereinbarung zum Homeoffice

Homeoffice unterscheidet sich grundlegend von der regulären Tätigkeit im Unternehmen. Deshalb sollte die Heimarbeit in einer eigenen Vereinbarung einvernehmlich zwischen dem Beschäftigten und der Geschäftsführung geregelt werden – gerade auch mit Blick auf das Arbeitszeitgesetz. Das Wort „einvernehmlich“ ist hierbei nach Ansicht von Experten entscheidend. „Arbeit im Homeoffice ist eine erweiterte Form der Vertrauensarbeitszeit und die setzt Vertrauen sowohl in die Zuverlässigkeit der Beschäftigten als auch in die Führungsqualitäten der Vorgesetzten voraus“, sagt Brenscheidt. In die Gespräche über eine Regelung oder Betriebsvereinbarung zum Homeoffice könne auch der Betriebs- oder Personalrat eingebunden werden.