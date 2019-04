OECD-Studie Fast jeder fünfte Job durch Automatisierung gefährdet

Die fortschreitende Digitalisierung bedroht laut einer neuen OECD-Studie fast jeden fünften Arbeitsplatz in Deutschland. Dabei ist der deutsche Arbeitsmarkt stärker vom technologischen Wandel betroffen als die Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Schnitt. Das geht aus dem am Donnerstag in Berlin präsentierten OECD-Beschäftigungsausblick 2019 hervor. Grund sei die überdurchschnittliche Bedeutung der Industrie mit vielen Routinetätigkeiten in Deutschland. „Geringqualifizierte sind einem höheren Risiko ausgesetzt, dass ihre Arbeitsplätze ersetzt werden“, sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurría.