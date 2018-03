Wird das in der Praxis so umgesetzt?

Nein, die Empirie widerlegt das schon auf Branchenebene. Wenn es einer Branche gut geht, steigen für ihre Manager die Gehälter. Geht es ihr schlecht, sinken sie aber häufig nicht, sondern sie stagnieren. In einer aktuellen Studie meines Beratungsunternehmens FehrAdvice konnten wir auch für die Unternehmen im Deutschen Aktienindex zeigen, dass es in rund 60 Prozent der Unternehmen keinen Zusammenhang zwischen Performance und Bonus gibt.