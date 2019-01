 Online-Kontakte: „Netzwerken heißt, Hilfe anzubieten“

Was hat derjenige davon?

Entweder einfach bloß eine gute Tat getan oder er profitiert im besten Falle selbst. Mir hat mal eine Frau geschrieben, ob ich einen Kontakt zu einem Unternehmen in Hamburg habe, in dem sie gerne arbeiten möchte. Ich habe Xing geöffnet und gesehen, dass ein Bekannter von mir, mit dem ich Jahre nicht gesprochen hatte, den Gründer des Unternehmens kennt. Ich habe ihn also angerufen und so mein Netzwerk gepflegt. Mein Kontakt hat dann den Gründer angerufen und sich gefreut, dass die beiden so endlich mal wieder ins Gespräch kamen. Und am Ende hat sich auch die Frau gefreut, weil sie zufällig genau in eine Position passte.