Ostdeutscher Exot Das Lohn-Wunder von Jena

Während Jena im Osten als Positivbeispiel dient, offenbart die Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung auch den gegenteiligen Fall: So zeigt sich beim Blick in die Daten (siehe Karte), dass vor allem Baden-Württemberg und Bayern über zahlreiche Landkreise verfügen, in denen der Anteil der Geringverdiener vergleichsweise niedrig ist. Im Süden Bayerns sticht allerdings Garmisch-Partenkirchen hervor, der Heimatlandkreis von Zugspitze und Eibsee. Mehr als jeder vierte Beschäftigte gilt hier als Geringverdiener, viel mehr als in den benachbarten Kreisen und im gesamten Bundesland (15,3 Prozent). Nur der Landkreis Hof weist in Bayern einen noch höheren Anteil auf.