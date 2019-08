Pakete, Nachbarn, Internet So gehen Sie im Homeoffice mit Störungen um

Wer mit Homeoffice beginnt, stellt häufig überrascht fest, dass viele Nachbarn tagsüber zu Hause sind. Die Chancen stehen gut, dass die meisten von ihnen nicht still am Computer sitzen. Gespräche, Musik oder schwere Schritte aus den Wohnungen nebenan können sehr viel mehr ablenken als die weitgehend gleichbleibende Geräuschkulisse im Büro.



Wer damit arbeiten kann, für den sind Ohrstöpsel eine naheliegende Wahl. Sehr effektiv sind zudem Kopfhörer mit Noise-Cancelling-Funktion. Gute Geräte überlagern Störungen so wirksam mit weißem Rauschen, dass Sie womöglich sogar den klingelnden Paketboten überhören. Man kann Störungen auch einfach aus dem Weg gehen. Ist in der angrenzenden Wohnung gerade Klavierunterricht oder Kaffeeklatsch angesagt, ist eine Pause vielleicht die bessere Wahl als genervtes Weiterarbeiten. Oder Sie ziehen einfach um. Vielleicht bietet schon das Nachbarzimmer einen sehr viel niedrigeren Lärmpegel. Grundsätzlich ist es im Homeoffice eine gute Idee, einen Ausweichplatz in einem zweiten Raum zu haben.