Pandemische Umverteilung Warum die oberen zehn Prozent im Homeoffice mehr sparen

Die Schätzung, dass 15 Prozent der Menschen in Zukunft im Homeoffice arbeiten werden, nennt Nicolas Koch „konservativ“. „Sie bildet in etwa die Situation ab, als die Menschen nach dem ersten Lockdown wieder in die Büros zurückkehren durften“, so der MCC-Forscher. In aktuellen Umfragen, etwa von der Hans-Böckler-Stiftung, lag die Zahl derer, die ausschließlich oder überwiegend zu Hause arbeiteten, zuletzt ebenfalls bei 15 Prozent. Insgesamt könnten etwa die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland zumindest theoretisch von zu Hause arbeiten.