Peer effects Warum viele Karrieren schon in der ersten Klasse beginnen

Manchmal hat Ingo Isphording das Gefühl, als sei die Entscheidung über seine Karriere an den ersten beiden Tagen an der Universität gefallen. Da nämlich hat er seine vier bis heute besten Freunde kennengelernt. Sie wurden in einer Gruppe zusammengewürfelt aus der großen Masse an Erstsemestern, besuchten gemeinsam die Orientierungsveranstaltungen und später die Kneipen. Sie wählten im Studium die gleichen Schwerpunkte, lernten zusammen und beeinflussten so gegenseitig ihren Weg in den Arbeitsmarkt. Mit einer von ihnen teilt er heute sein Büro. „Diejenigen, die uns auf dem Bildungsweg begleiten, haben einen großen Einfluss darauf wie wir uns entwickeln“, sagt Isphording.