Pendeln „Autofahren ist wohl die anstrengendste Form, zur Arbeit zu kommen“

Interview von Kristin Rau 28. Juni 2021

Fabiola Gerpott ist Professorin für Personalführung an der WHU - Otto Beisheim School of Management und leitet dort den dazugehörigen Lehrstuhl. Bild: Presse Bild:

Mit dem Wegfall der Homeoffice-Pflicht dürfte es nun auf deutschen Autobahnen und in Zügen wieder voll werden. Was das für die Leistungsfähigkeit der Pendler bedeutet und wie Sie möglichst stressfrei in den Tag starten, erklärt Fabiola Gerpott, Professorin für Personalführung.