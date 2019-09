Pendelnde Azubis 174 Kilometer bis zur Lehrstelle

In westdeutschen Bundesländern pendeln Azubis laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) durchschnittlich 33 Kilometer, in den ostdeutschen sogar 51 Kilometer. Jeder 25. in Ostdeutschland lebende Azubi fährt in den Westen. Besonders weit haben es in Berlin wohnende Azubis, die nicht in der Hauptstadt arbeiten: Sie sind im Schnitt 174 Kilometer unterwegs.