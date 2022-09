Pendlerpauschale für alle So sparen Sie Geld mit der Fahrgemeinschaft

Laut der Expertin darf theoretisch auch jemand am Steuer sitzen, der selbst gar nicht auf dem Weg zur Arbeit ist, zum Beispiel der Partner eines Mitfahrers in Elternzeit. „Aber es erhalten nur die Arbeitnehmer die Entfernungspauschale“, betont Georgiadis. Vielleicht nutzt der Partner in Elternzeit die Tour ja auch, um ein Kind zur Kita oder zur Schule zu bringen. Der Nachwuchs darf bei der Fahrgemeinschaft mit im Wagen sitzen. Bei der Pendlerpauschale gelte aber: „Muss wegen der Schule ein Umweg gefahren werden, kann dieser nicht berücksichtigt werden.“



Denn das Finanzamt erkennt bei der Berechnung der Entfernungspauschale grundsätzlich nur die kürzeste Strecke von der eigenen Wohnung bis zur Arbeit an. Umwege für das Holen und Nachhausebringen von Mitgliedern der Fahrgemeinschaft zählen also nicht. Jeder Mitfahrer berechnet stattdessen für sich die fiktive kürzeste Strecke zu seinem Arbeitsplatz, im Bürokratendeutsch „erste Tätigkeitsstätte“ genannt. Umwege sind allerdings erlaubt, wenn Pendler dadurch Zeit sparen können, etwa bei Großbaustellen oder regelmäßigen Staus im Berufsverkehr.