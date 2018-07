Persönlichkeitstrainer Reziprozität: Wie Nettigkeiten uns austricksen

Die Braut war von ihrer ursprünglichen Forderung abgerückt und hat sich mir zuliebe mit weniger zufrieden gegeben. Und das hatte in mir den Drang ausgelöst, mich erkenntlich zu zeigen. Statt zu rufen: „Ich will auch keinen Schnaps“, nahm ich ihr neues Angebot dankbar an. Weil sie mir ja entgegengekommen war, fühlte ich mich gezwungen, ihr auch etwas zu bieten.

Diese Erkenntnis ist natürlich Gold wert. Wenn Sie etwa einige Ihrer Mitarbeiter dazu bringen wollen, sich in ihrer Freizeit unbezahlt für die Arbeit auf einem Wohltätigkeitsball einteilen zu lassen, dann fragen Sie Ihr Team nicht: „Wer von euch ist bereit, am letzten Sonntag im Oktober einen Abend lang unbezahlt für den guten Zweck beim Ball an unserem Firmenstand im Foyer Prospekte zu verteilen?“

Sondern sagen Sie zuerst: „Ich suche Freiwillige, die ab jetzt bis Oktober zweimal die Woche unbezahlt nach Feierabend im Projektteam den Wohltätigkeitsball mit organisieren.“

Sprechen Sie jeden drauf an. Und wenn Sie bei den anderen merken, wie sie sich innerlich winden und wie sie murren, dann sagen Sie: „Oder wenigstens am Ballabend selber ein paar Stunden an unserem Stand ein paar Prospekte verteilen.“ Sie werden sich vor Zusagen kaum retten können.