Personalvorstand erklärt Diese Eigenschaften sollte der Mitarbeiter der Zukunft haben

Herr Belker, Sie arbeiten zusammen mit dem Startup Precire, dass per Sprachanalyse Stärken und Schwächen von Bewerbern und Mitarbeitern erkennen will. Warum?

Talanx befindet sich aktuell in einem Transformationsprozess. Noch sind wir hierarchisch geprägt, in Zukunft wollen wir deutlich agiler sein. So ein Wandel beginnt bei den Führungskräften, deshalb wollten wir zunächst hier eine Bestandsaufnahme. Dabei hat uns Precire geholfen. Wo stehen wir gerade? Wie kommunizieren wir? Wie offen sind wir Veränderungen gegenüber?