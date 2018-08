Philosophisches Coaching „Bei Selbstoptimierung spiele ich nicht mit“

Und woher kommt es?

Über die Jahrhunderte und Jahrtausende hat der Mensch stets um Selbsterkenntnis, sein Verständnis von Freiheit und Person-sein, von Wahrheit, von Endlichkeit und Gott gerungen. Dabei gab es immer Aufs und Abs. Im Moment sind wir eher im Tal, aber mit aufsteigender Tendenz. Das geht aktuell mit dem Verlust des Bezugs zum eigenen Selbst einher. Man erkennt den Wert des Menschen nicht mehr. Nehmen Sie den Körper. Der ganze menschliche Leib ist ein Wunderwerk der Natur. Es ist phänomenal, was der Mensch an Hirnfunktionen hat, was er mit seinen Fingern machen kann – Klavierspielen zum Beispiel. Und was machen die Menschen? Sind unzufrieden mit ihrem Körper, quälen sich und ihn und lassen sich sogar immer häufiger operieren. Es ist doch irre, dass Schönheitsoperationen normal geworden sind! Was sich die Leute wünschen, mit sich selbst im Frieden zu sein, nahe am Kern zu leben, ist möglich – aber nur, indem sie sich in die Tiefe begeben.