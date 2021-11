Planlose Coronapolitik Führungslosigkeit muss nicht im Chaos enden – diese Unternehmen machen es vor

Heute unterschrieben selbst Praktikanten bei Emma Verträge über 10.000 Euro, erzählt Müller. Etwa wenn sie eine Werbekooperation mit einem Influencer an Land zögen. Um Erlaubnis müssten sie nicht bitten: „Ihre Teamleiter müssen sie bloß darüber in Kenntnis setzen, in einer Mail“, sagt Müller. Widerspricht der Teamleiter nicht innerhalb einer Frist, etwa bis zum Feierabend, kann das Geld fließen. Die Strategie birgt für sein Unternehmen auch eine Gefahr, nicht jede Kooperation rechnet sich am Ende, mal fließt viel zu viel Geld. Solche Fehler nimmt Müller in Kauf, „für Agilität und Flexibilität“. In Summe bringe diese hohe Eigenverantwortung mehr, „als sie uns kostet“, sagt Müller.