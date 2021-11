Planlose Coronapolitik Warum Führungslosigkeit nicht im Chaos enden muss

Das Modell allerdings ist seit Sommer 2020 Geschichte, kurz zuvor wurde der bisherige Eigentümer von Traum-Ferienwohnungen von einem indischen Konzern übernommen. Die Firma arbeitet zwar noch heute recht modern: In einer hybriden Mischung aus Pyramide und Zellen, wie Erdmann sagt, gebe es keine Urlaubsanträge, die Mitarbeiter arbeiteten in Vertrauensarbeitszeit, wann und wo sie wollen. Allerdings stehen seit rund zwei Jahren wieder Führungskräfte über ihnen. Erdmann arbeitete in den verschiedenen Phasen bei Traum-Ferienwohnungen - und sagt: Selbstorganisation könne vor allem in kleinen Firmen und Start-ups funktionieren. Ab einer bestimmten Firmengröße stoße sie unweigerlich an ihre Grenzen.



Für die Bundesregierung mit ihren 15 geschäftsführenden Ministern könnte die Selbstführung ja dennoch etwas sein. Zumindest in der aktuellen Übergangsphase.



