Plötzlich Chef „Ich musste noch vor der Beerdigung auf die erste Messe fahren“

Sie haben Management in Göttingen und Lille studiert. War schon vor dem Tod Ihres Vaters klar, dass Sie das Unternehmen mal übernehmen wollen?

Das war natürlich schon der Wunsch. Aber ich habe mir natürlich auch erhofft, dass mein Vater das noch einige Jahre fortführen kann. Damals dachte ich: Vielleicht ist es in zehn Jahren so weit. Also ungefähr jetzt.