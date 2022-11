Podcast Chefgespräch Mit offenen Karten gegen den Fachkräftemangel

Was Dettmers und Hain tun, um auf einem angespannten Arbeitsmarkt noch gute Leute zu finden, ist anderswo bereits Pflicht. So verlangen Gesetze in einigen US-Bundesstaaten von Unternehmen, dass sie das Gehalt in Stellenausschreibungen offenlegen. Erst im Herbst wurde in Kalifornien, Heimat etlicher Tech-Firmen, ein Gesetz erlassen, dass Unternehmen mit mehr als 15 Mitarbeitern ab dem 1. Januar 2023 dazu verpflichtet, „Gehaltsspannen für Stellen aufzulisten und diese Informationen den vorhandenen Mitarbeitern zur Verfügung stellen“. Das berichtete die „Washington Post“ Anfang Oktober. Es soll der Diskriminierung durch ungleiche Bezahlung vorbeugen. In Deutschland haben Beschäftigte in Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern seit 2018 lediglich einen Anspruch darauf, das Gehalt der Kollegen in vergleichbaren Positionen zu erfahren – und das auch nur im Mittelwert.