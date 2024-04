Positive Aggression „Es geht nicht um primitiven Ellenbogen-Karrierismus“

Wie gehe ich vor?

Stellen Sie sich erst einmal blöd, wenn so etwas wieder passiert. Gehen Sie am nächsten Tag zu dem Kollegen oder der Kollegin und sagen im Vieraugengespräch und in höflicher Tonlage: „Ich möchte dir mal eine Rückmeldung geben. Es ist mir sehr, sehr ernst. Was du gestern angedeutet hast: Mach das nicht mit mir. Das löst etwas bei mir aus, was uns beide in eine ganz schwierige Situation bringt.“ Das Drohpotential muss dabei behutsam deutlich werden, damit passiv-aggressive Kollegen aufhören.