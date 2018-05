Präsentationen: So viel Lebenszeit vertun Angestellte mit Powerpoint

Aus unternehmerischer Sicht steckt übrigens auch ein nicht zu vernachlässigender Kostenfaktor in dem Studienergebnis. Gerade die akademisch gebildeten Angestellten stecken demnach in 53 Prozent der Fälle mehr als zwei Stunden Arbeit in eine Präsentation. Jeder vierte verwendet sogar mehr als drei Stunden. Dabei verdienen die Angestellten mit Hochschulabschluss in der Regel mehr, die Arbeitsstunden für Powerpoint und Co. summieren sich zu höheren Beträgen. 22,8 Prozent derer, die mehr als 3800 Euro Haushaltseinkommen haben, arbeiten täglich mit einem der Präsentationsprogramme.