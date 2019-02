Prioritäten von Fachkräften Erst die Heimat, dann der Job

„Zuhause ist es am schönsten“ – ein Spruch, der wohl in vielen Haus- und Wohnungsfluren prangt, gilt einer neuen Studie zufolge für Fachkräfte in Deutschland in ganz besonderem Ausmaß: Sie haben nämlich im Schnitt einen besonders starken Bezug zur Heimat und würden deshalb für einen neuen Job nicht umziehen. Auch dann nicht, wenn dieser besser bezahlt wäre.