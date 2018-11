Produktivität So klappt die Vier-Tage-Woche bei vollem Gehalt

Firmenchef Barnes machte vor allem Mütter als Gewinnerinnen seiner Vier-Tage-Woche aus. Sie würden nach dem Mutterschutz in schlechter bezahlte Teilzeit zurückkehren, oft aber die Aufgaben einer Vollzeitstelle erledigen – also genau jenes Verdichtungsszenario, vor dem Ver.di-Experte Reuter gewarnt hat.



Der neuseeländische Unternehmer profitierte während des Experiments auch von ganz profanen Begleiterscheinungen. Dazu gehörten niedrigere Stromkosten, da jeden Tag 20 Prozent weniger Menschen im Büro waren. Barnes verwies auf gesamtgesellschaftliche Folgen einer Vier-Tage-Woche: Weniger Verkehr, geringerer Bedarf an Büroflächen.