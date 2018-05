Bei den Digital Enablers funktioniert das Arbeiten mit einem derart verdichteten Zeitplan bislang gut, sagt Geschäftsführer Rheingans: Kunden und Mitarbeiter seien zufrieden, Aufträge würden termingerecht erledigt – trotz der kürzeren Arbeitszeit. Streng genommen habe er den Arbeitstag seiner Kollegen ohnehin nur um etwa eine Stunde verkürzt, schätzt er. „In anderen Unternehmen arbeitet ja auch kein Mensch ununterbrochen acht Stunden am Stück. Ein bis zwei Stunden gehen stattdessen verloren – in viel zu langen Meetings, durch komplizierte Abstimmungsprozesse oder unnötige E-Mails.“ In einigen Monaten endet die Testphase bei der Bielefelder Agentur, danach will Rheingans entscheiden, ob an einigen Tagen doch länger gearbeitet werden muss – zurück zum Acht-Stunden-Tag will er aber auf keinen Fall.