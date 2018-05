Den standardisierten Acht-Stunden-Tag halten viele Forscher deshalb längst für überholt, exzessive Überstunden für verschwendet. „Mehr Arbeit schafft nicht mehr Produktivität“, sagt etwa Morten Hansen. Der Managementprofessor an der Universität von Kalifornien in Berkeley spricht aus eigener Erfahrung. Er heuerte nach dem Studium als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group in London an. Übernahm dort schnell die üblichen langen Arbeitszeiten, schuftete bis zu 80 Stunden die Woche – nur um festzustellen, dass eine Kollegin, die 30 Stunden weniger arbeitete, meist bessere Ergebnisse ablieferte. „Das hat mich erst mal fertiggemacht“, sagt Hansen heute, „denn ich wusste: So viel klüger konnte sie nicht sein.“