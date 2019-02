Prout at Work Stiftung Wie das Coming-out am Arbeitsplatz klappt

Wie gehe ich am besten vor?

Ein Outing ist immer ein Vertrauensbeweis: Ein wichtiger Faktor für das Coming-out am Arbeitsplatz ist die Einstellung der direkten Führungskraft sowie Ihrer Team-Mitglieder. Suchen Sie sich am besten im Vorfeld Unterstützung beim unternehmensinternen LGBT*IQ-Netzwerk, sofern vorhanden, oder dem Diversity-Management und/oder bereits geouteten Personen auf höherer Ebene. Diese können ein Coming-out mediierend begleiten.



Branchen, in denen ein Coming-out schwieriger ist

Studien zeigten, dass ein Coming Out tatsächlich branchenspezifisch leichter (Kreation, Werbung, Marketing, Personal etc.) oder schwieriger (Industrie, Landwirtschaft, konfessionelle Träger) sein kann. Dies ist aber kein Hinweis für den Einzelfall. Wichtiger als die Branche sind die Menschen, mit denen Sie unmittelbar zusammenarbeiten und die Einstellung Ihrer direkten Führungskräfte. Bei ihnen auf Unterstützung und Akzeptanz zu stoßen, das ist das Entscheidende.