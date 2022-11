Psychische Belastungen Warum die Deutschen so ausgelaugt sind – und was dagegen helfen könnte

Ein Drittel der Befragten gab in einer Umfrage von Schröders Institut unter gut 2500 Erwerbstätigen zuletzt an, häufig oder gar ständig unter Lustlosigkeit zu leiden – sich also „wie ausgebrannt“ zu fühlen. Eine Steigerung von vier Prozentpunkten im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie. Mehr als 41 Prozent klagten über Erschöpfung, 35,8 über Wut und Verärgerung, jeder Fünfte über Konzentrationsprobleme – und mehr als jeder Vierte fühlte sich häufig oder ständig niedergeschlagen. All diese Empfindungen stiegen im Vergleich zu der Umfragewelle vor der Pandemie gleich um mehrere Prozentpunkte an. Mehr als zehn Prozent der Befragten gaben sogar an, bei oder vor der Arbeit ständig oder häufig unter Angstgefühlen zu leiden.



Vorläufige Daten des Bundesgesundheitsministeriums für 2022 zeigen, dass der Krankenstand der gesetzlich Versicherten im Durchschnitt in diesem Jahr bei 5,4 Prozent liegt. Im vergangenen Jahr lag der Wert bei 4,3 Prozent, vor zehn Jahren sogar nur bei 3,6 Prozent. Dass Versicherte sich in der Pandemie per Telefon krankschreiben lassen konnten, dürfte den Trend zusätzlich verschärft haben. Doch dass die Krankschreibungen jetzt über Jahre hinweg derart zunehmen, begründen Experten nicht etwa damit, dass deutsche Ärzte ihre Patienten schneller und länger krankschreiben. Sondern mit den Erkrankungen selbst.