Psychische Belastungen: Warum die Deutschen so ausgelaugt sind

Die AOK wertete die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen auch nach unterschiedlichen Branchen aus. Über alle Branchen hinweg entfielen zwölf Prozent aller Tage, an denen Beschäftigte arbeitsunfähig waren, auf psychische Beschwerden. Am höchsten war dieser Wert im vergangenen Jahr in der Erziehung und im Unterricht mit 16,8 Prozent. Auch die Beschäftigten in Banken und Versicherungen fehlten 2021 besonders häufig aufgrund von psychischen Beschwerden: an 16,7 Prozent der gesamten Krankheitstage. In der Finanzwirtschaft sind Vertriebler mit 21,3 Prozent am häufigsten betroffen. Das Gesundheits- und Sozialwesen folgt mit 16,2 Prozent und der öffentlichen Verwaltung mit 15,2 Prozent. Wer in der Personaldienstleistung der öffentlichen Verwaltung arbeitet, fehlte an 22,8 Prozent aller Krankheitstage aufgrund von psychischen Beschwerden.