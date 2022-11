Psychologie des Grundeinkommens Warum so leidenschaftlich übers Grundeinkommen gestritten wird

Das BGE, je nach Definition eine jahrzehnte- bis jahrhundertealte Idee, genießt in der Debatte um die sozialstaatliche Sicherung in Deutschland eine hohe Aufmerksamkeit. Zwar sind wir vor einem grundlegenden Systemwechsel des Sozialstaates weit entfernt. Das viel realistischere von der Ampelkoalition erdachte Bürgergeld hat der Bundesrat am Montag vorerst gestoppt. Das Vorhaben muss nun in den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat.



Gleichwohl erhitzt die Dynamik um das Narrativ des Grundeinkommens die Gemüter. Leidenschaftlich streiten Ökonomen darüber, ob ein BGE finanzierbar wäre. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium (BMF) kam zu dem Schluss, dass es genau das nicht sei. Wirtschaftswissenschaftler wie Thomas Straubhaar, langjähriger VWL-Professor der Universität Hamburg, hielten dagegen. Straubhaar sagte, ein BGE sei über das Modell der negativen Einkommensteuer sehr wohl finanzierbar – „und zwar ohne steuerliche Mehrbelastung für die Bevölkerung“. Wo ein politischer Wille sei, sei auch ein ökonomischer Weg, schrieb er in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche.