Psychologische Studien Ja, Arbeit lohnt sich noch!

Im gleichen Jahr sammelte Paul mit einem Kollegen Antworten von fast 1000 Menschen in Deutschland, um die Theorie von Jahoda zu prüfen. Beschäftigte berichteten dabei über ein hohes Maß an Zeitstruktur, sozialen Kontakten, kollektiven Zielen sowie Sinnerleben und Aktivität. Und das nicht nur im Vergleich zu Arbeitslosen, sondern auch im Vergleich zu anderen Personen, die nicht erwerbstätig sind. Also etwa Studenten, Hausfrauen und Rentner. Nur für den Status, den Arbeit laut Jahoda verleiht, konnten die Forscher „keine signifikanten Unterschiede zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbspersonen feststellen“, wie sie schreiben. In einer aktuellen Meta-Analyse, die im März in der Fachzeitschrift „Frontiers in Psychology“ erschien, fand Paul dann mit Forscherkollegen in einer Meta-Analyse heraus, dass Arbeitnehmer in allen fünf Kategorien signifikant höhere Werte berichteten – auch beim Status.