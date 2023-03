Quittok: Warum sich junge Menschen bei ihrer Kündigung filmen

Eine Userin ist während des Telefongesprächs mit ihrem Chef sichtlich angespannt, sie verzieht das Gesicht, hält sich die Hände über Augen und Wangen, lacht nervös und kündigt an, dass sie gleich weinen würde. Dass sie kündigen will, spricht sie nicht mal richtig aus, ihr Gegenüber weiß, worauf das Gespräch hinausläuft. Ihre Chefin reagiert entspannt: „Wir werden traurig sein und dich vermissen“, hört man sie im Hintergrund sagen, „aber ich freue mich für dich und du wirst es großartig machen.“ In den Kommentaren finden sich zahlreiche positive Reaktionen. Viele Zuschauerinnen feuern sie an, weil sie auf sich selbst gehört und ihre Kündigung durchgezogen hat.