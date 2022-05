Ranking In diesen zehn Städten stimmt die Work-Life-Balance nicht

Platz 8

Arbeiten am Atlantischen Ozean in einer Hafenstadt? Klingt nett – doch in Kapstadt (Südafrika) sind 14,8 Prozent der Arbeitnehmer überarbeitet. Dort liegt der Mindest-Urlaubsanspruch bei 15 Tagen, bezahlte Elternzeit gibt es nicht.

Bild: imago images