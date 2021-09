Ranking Plötzlich spießig? Hier wollen Berufsanfänger arbeiten

Der Wunsch nach mehr Sicherheit und Respekt schlägt sich auch in der Beliebtheit der Arbeitgeber nieder: Das Rennen machen im diesjährigen Ranking nicht etwa die Dax-Neulinge Hello Fresh und Zalando, keine Techkonzerne wie Apple und Microsoft. In diesem Jahr zählen ausgerechnet Aldi Süd und Lidl zu den großen Gewinnern im Ranking. „Als eines der Attribute, die wir abfragen, ist Markterfolg durchaus wichtig. Das passt etwa zu den Handelsunternehmen, die in der Pandemie die Grundversorgung sicherstellten und sogar als Pandemiegewinner wahrgenommen wurden. Da ist es nachvollziehbar, dass die Befragten, die Wert auf Sicherheit legen, diese Unternehmen positiv bewerten“, so Smetana.

Und so ging es im Ranking der Wirtschaftswissenschaftler für Aldi Süd 25 Plätze nach oben, für Lidl 23 Plätze. Konkurrent Rewe konnte immerhin 16 Plätze gutmachen. Mit ihren Hauptsitzen in Mühlheim an der Ruhr, Neckarsulm und Köln befinden sich die Handelsketten dabei in bester Gesellschaft: „Die deutschen Arbeitgeber schneiden in diesem Jahr tendenziell sehr gut ab“, sagt Smetana. „Vor dem Hintergrund der Pandemie“, sagt Smetana, ergebe das durchaus Sinn: „Ein deutsches Unternehmen kennt die Lage im Land nun mal besser, hat hier vielleicht schon lange seinen Sitz und vermittelt dadurch auf den ersten Blick mehr Sicherheit.“