Rat der Weisen Wir suchen Ihre Coaching-Fragen

Es waren nicht gerade motivierende Worte, die der wohl erste Coach der Weltgeschichte seinem Schützling mitgab. „Wenige Kinder nur sind gleich den Vätern an Tugend, schlechter also sind die meisten und nur wenige besser“, lautete die Botschaft, die der Mann namens Telemachos, Sohn des Odysseus, zu hören bekam. So steht es in Homers berühmter Sage Odyssee, ebenso wie der Name des Absenders: Mentor. Als weiser Ratgeber sollte er Telemachos begleiten. Beauftragt hatte ihn Odysseus höchstselbst, „dass er (Telemachos) dem Greise gehorchet und alles in Ordnung erhielte.“