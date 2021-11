Regeln fürs Homeoffice Homeoffice-Paradies Portugal verordnet Chefs abends Stille

Für Meindel ist klar, dass Arbeitszeiten sich mit der digitalen Welt geändert haben: „Es wird ja gerade der Versuch unternommen, dass Mitarbeiter auch nachts arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind. Wie soll der Chef bei diesem Modell wissen, ob und wann er eine Nachricht oder E-Mail schreiben darf? Das, was die Portugiesen da verabschiedet haben, ist alles andere als zeitgerecht und schon gar nicht modern“. Die portugiesische Linkregierung sieht das anders: „Die Pandemie hat die Notwendigkeit beschleunigt, zu regulieren, was reguliert werden muss“, erklärte Arbeitsministerin Ana Mendes Godinho auf dem in Lissabon jährlich stattfindenden Web Summit. In Deutschland gibt es dagegen bisher weder eine spezielle gesetzliche Regelung noch ein Recht auf Homeoffice wie ab sofort in Portugal.